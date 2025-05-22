Kolo Muani de radara girdi

Golcü transferinde ilk tercihi Vlahovic olan Fenerbahçe'nin listesinde bonservisi PSG'de olan Fransız yıldız Randal Kolo Muani de var. 2023 yazında PSG'nin 95 milyon euro ödeyerek Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan transfer ettiği Kolo Muani, bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı. Devre arasında Juventus'a kiralanan Fransız forvet, PSG'nin gelecek planlarında da belirsizlik yaşıyor. Bu sezon PSG ve Juventus formalarıyla toplam 32 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Fransız forvet, 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 30 milyon euro olan 1.87 boyundaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi 2028'de bitecek.

ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU BAŞLADI

RLEŞİK Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yarın başlayacak dörtlü finalin ilk maçında F.Bahçe ile A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos saat 18.00'de karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, dün Abu Dabi'ye giderek şampiyonluk yolculuğunu başlattı. Kaptan Melih Mahmutoğlu, kupayı alıp dönmek istediklerini belirtirken, takımın önemli isimlerinden Tarık Biberovic de üst üste ikinci kez dörtlü finalde mücadele edeceklerini hatırlatarak, "Çok heyecanlıyız. Geçen seneye göre daha da hazırız. İnşallah pazartesi günü kupayı alarak geleceğiz. Taraftarlarımız da orada olacak. Zaten Fenerbahçe taraftarı her yerde. Nereye gidersek orada varlar" diye umut dağıttı.