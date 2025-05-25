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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a flaş gönderme!

Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a flaş gönderme!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko çok büyük bir başarıya imza attı ve THY EuroLeague'de 2. kez zafere ulaştı. Kazanılan şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi'den çok konuşulacak açıklama geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 23:37
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Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a flaş gönderme!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko çok büyük bir başarıya imza attı ve THY EuroLeague'de 2. kez zafere ulaştı. Kazanılan şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi'den çok konuşulacak açıklama geldi. İşte o sözler...

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAKAN SAFİ:

Bu ikinci şampiyonluğumuz. İlki 2017'de İstanbul'da olmuştu. Çok mutlu olmuştuk. Çok zorlu maçlar oldu. Cuma günü kazanınca bugün kazanacağımıza emindik. İnanılmaz oynadık. Çok güzel oynadık. Bu şampiyonluk önce Ali başkanımıza, camiamıza, yöneticilerimize, oyuncularımıza, antrenörümüze hayırlı olsun. Doya doya yaşayalım. Bugün, gerçek bayramımız oldu. Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor. Bu şampiyonluk, onların üstüne gidiyor. En çok yine biz konuşulacağız. Camiamıza hayırlı olsun.

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