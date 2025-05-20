Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi! Tazminat ödemeden ayrılık…
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken deneyimli çalıştırıcı hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Mourinho'nun takımda kalmasını isteyenlerin Başkan Ali Koç'a yakın çevreden olduğu ifade edildi.
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin Mourinho'ya tazminat ödemeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
Deneyimli teknik adama çeşitli tekliflerin olduğu belirtilirken sarı-lacivertli kulübün bu ayrılıktan ekonomik olarak kazanç sağlayabileceği bir senaryonun da gündeme geldiği vurgulandı.
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