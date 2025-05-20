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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi! Tazminat ödemeden ayrılık…

Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi! Tazminat ödemeden ayrılık…

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken deneyimli çalıştırıcı hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 16:16
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi! Tazminat ödemeden ayrılık…

Seçim sürecine hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi! Tazminat ödemeden ayrılık…

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler şu an için Portekizli teknik adamla yolları ayırmaya daha yakın görünüyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi! Tazminat ödemeden ayrılık…

Kulüp yönetiminde Mourinho'nun kalmasını savunanlar olduğu gibi, ayrılığını isteyen isimler de bulunuyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi! Tazminat ödemeden ayrılık…

Mourinho'nun takımda kalmasını isteyenlerin Başkan Ali Koç'a yakın çevreden olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi! Tazminat ödemeden ayrılık…

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin Mourinho'ya tazminat ödemeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho bilmecesi! Tazminat ödemeden ayrılık…

Deneyimli teknik adama çeşitli tekliflerin olduğu belirtilirken sarı-lacivertli kulübün bu ayrılıktan ekonomik olarak kazanç sağlayabileceği bir senaryonun da gündeme geldiği vurgulandı.

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