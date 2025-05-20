Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulun eylül ayında gerçekleştirileceğini duyururken muhalefet cephesinin seçim tarihinin öne çekilmesi yönündeki girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Ligde ikinciliğin kesinleşmesinin ardından başlatılan imza kampanyasına üyelerin yoğun ilgi gösterdiği ve katılımın hızla arttığı belirtiliyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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MUHALEFET KANADINDAN SERT TEPKİ! İMZA KAMPANYASI BÜYÜYOR
Milliyet'te yer alan habere göre, Ali Koç'un açıklamalarının ardından harekete geçen muhalefet cephesi, seçimin erkene alınması için yoğun mesaiye başladı.
Üyeler arasında başlatılan imza kampanyasına katılım çığ gibi büyüyor.
İkinciliğin resmiyet kazanmasıyla birlikte taraftarlar ve üyeler, süreci hızlandırmak için kampanyaya destek veriyor.
Gerekli imza sayısına ulaşıldığı takdirde olağanüstü kongre takvimi öne çekilebilecek.
Başkan Koç da imzaların toplanması halinde sürecin yasal olarak 7-8 haftalık bir zaman dilimi içinde işleyeceğini ifade etmişti.
ADAYLAR ÇOĞALIYOR
Fenerbahçe'de bu kez alışılmışın dışında çok adaylı bir seçim atmosferi yaşanması bekleniyor.
Mevcut başkan Ali Koç'un karşısına daha önce adaylıklarını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu gibi tecrübeli isimler çıkıyor.
Ayrıca Sadettin Saran'ın da seçim için hazırlık yaptığı, yakın zamanda adaylığını duyurmasının beklendiği bildirildi.
AZİZ YILDIRIM GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Sadettin Saran'ın adaylık kararı, bir başka önemli gelişmeyi de tetikleyebilir.
Kulüp tarihinin en uzun süreli başkanlarından Aziz Yıldırım'ın, Saran'ın seçime girmesi durumunda yeniden aday olmayı düşündüğü öğrenildi.
TEPKİLER DİNECEK GİBİ DEĞİL
Fenerbahçe taraftarları ise takımın Eyüpspor ile oynadığı son maçta yönetimi ve teknik heyeti sert şekilde protesto etti.
Ali Koç ve yönetimin yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho ile bazı oyuncular da tribünlerin tepkisinden nasibini aldı.
Sadece Milan Skriniar alkışlanırken diğer oyuncular ıslıklandı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, üst üste dördüncü kez sezonu ikinci sırada tamamlamanın hayal kırıklığıyla kalan iki maçta da protestolarını sürdürmeye kararlı.
Hem deplasmanda Hatayspor karşısında hem de Kadıköy'de Konyaspor ile oynanacak son iç saha maçında tepkilerin devam etmesi bekleniyor.
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