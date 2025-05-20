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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulun eylül ayında gerçekleştirileceğini duyururken muhalefet cephesinin seçim tarihinin öne çekilmesi yönündeki girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Ligde ikinciliğin kesinleşmesinin ardından başlatılan imza kampanyasına üyelerin yoğun ilgi gösterdiği ve katılımın hızla arttığı belirtiliyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 09:43
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Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Trendyol Süper Lig'de ikinciliği garantileyen Fenerbahçe'de gözler yönetim seçimlerine çevrildi.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Kulüp Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada olağanüstü genel kurulun eylül ayında yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Koç bu kararı, kulübün mali bağımsızlığına dair yürütülen çalışmaların tamamlanması için aldığını belirtse de, bu tarih muhalefet cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

MUHALEFET KANADINDAN SERT TEPKİ! İMZA KAMPANYASI BÜYÜYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, Ali Koç'un açıklamalarının ardından harekete geçen muhalefet cephesi, seçimin erkene alınması için yoğun mesaiye başladı.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Üyeler arasında başlatılan imza kampanyasına katılım çığ gibi büyüyor.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

İkinciliğin resmiyet kazanmasıyla birlikte taraftarlar ve üyeler, süreci hızlandırmak için kampanyaya destek veriyor.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Gerekli imza sayısına ulaşıldığı takdirde olağanüstü kongre takvimi öne çekilebilecek.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Başkan Koç da imzaların toplanması halinde sürecin yasal olarak 7-8 haftalık bir zaman dilimi içinde işleyeceğini ifade etmişti.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

ADAYLAR ÇOĞALIYOR

Fenerbahçe'de bu kez alışılmışın dışında çok adaylı bir seçim atmosferi yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Mevcut başkan Ali Koç'un karşısına daha önce adaylıklarını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu gibi tecrübeli isimler çıkıyor.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Ayrıca Sadettin Saran'ın da seçim için hazırlık yaptığı, yakın zamanda adaylığını duyurmasının beklendiği bildirildi.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

AZİZ YILDIRIM GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Sadettin Saran'ın adaylık kararı, bir başka önemli gelişmeyi de tetikleyebilir.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Kulüp tarihinin en uzun süreli başkanlarından Aziz Yıldırım'ın, Saran'ın seçime girmesi durumunda yeniden aday olmayı düşündüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

TEPKİLER DİNECEK GİBİ DEĞİL

Fenerbahçe taraftarları ise takımın Eyüpspor ile oynadığı son maçta yönetimi ve teknik heyeti sert şekilde protesto etti.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Ali Koç ve yönetimin yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho ile bazı oyuncular da tribünlerin tepkisinden nasibini aldı.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Sadece Milan Skriniar alkışlanırken diğer oyuncular ıslıklandı.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Sarı-lacivertli taraftarlar, üst üste dördüncü kez sezonu ikinci sırada tamamlamanın hayal kırıklığıyla kalan iki maçta da protestolarını sürdürmeye kararlı.

Fenerbahçe'de erken seçim rüzgarı! Aziz Yıldırım sürprizi gündemde

Hem deplasmanda Hatayspor karşısında hem de Kadıköy'de Konyaspor ile oynanacak son iç saha maçında tepkilerin devam etmesi bekleniyor.

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