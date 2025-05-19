3 puan Fener'in

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yine sezonu son iki yılda olduğu gibi ikinci sırada bitirdi. Dün Eyüpspor'u evinde konuk eden sarı-lacivertliler, protestolar eşliğinde oynadığı maçta rakibini golcüleriyle geçti. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde En-Nesyri kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Bu golle Jose Mourinho'nun öğrencileri, soyunma odasına üstün girdi. İkinci yarıda ise fark son dakikalara doğru ikiye çıktı.

70'de En-Nesyri'nin yerine oyuna giren Dzeko, 84'te ağları sarsarak F.Bahçe'yi rahatlattı. 90+4'te ise son sözü Umut Meraş söyledi. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Eyüp'ün iki golü de ofsayta takıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 81'e çıkarsa da Galatasaray, Kayserispor'u yendiği için şampiyonluğu kaçırdı. Son iki maçta Fenerbahçe açısından hiçbir şey değişmeyecek. Sarı-lacivertliler, seneye Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek.

NESYRI'YE ISLIK

Neysri, 32'de takımını öne geçiren golü attı. Ancak Fenerbahçeli tribünler, Faslı oyuncuyu, ıslıklayarak protesto etti. Nesyri de elini kulağına götürerek "duyamıyorum" şeklinde hareket yaptı. Tadic bu hareket sonrasında Nesyri'yi uyardı.