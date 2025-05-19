CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet!

Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet!

Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, San Marino ve Slovenya ile oynancak maçlar için Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 15:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet!

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde San Marino ve hazırlık karşılaşmasında Slovenya ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Barbarez'in açıkladığı 26 kişilik aday kadroda, Fenerbahçe'den Dzeko ve Kasımpaşa'dan Hajradinovic de yer aldı.

Bosna Hersek, 7 Haziran'da H grubunda mücadele ettiği Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde San Marino'yu konuk edecek ve 10 Haziran'da da hazırlık maçında Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak.

Barbarez'in belirlediği aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Martin Zlomislic (Rijeka), Nikola Vasilj (St. Pauli), Osman Hadzikic (Velez)

Defans: Dzenis Burnic (Karlsruher), Arjan Malic (Sturm Graz), Amar Dedic (Olympique Marsilya), Nihad Mujakic (Partizan), Nail Omerovic (Osijek), Nikola Katic (Plymouth Argyle), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig), Adrian Leon Barisic (Basel 1893), Stjepan Radeljic (Rijeka)

Orta saha: Armin Gigovic (Holstein Kiel), Ivan Sunjic (Pafos), Denis Huseinbasic (FC Köln), Dario Saric (Cesena), Enver Kulasin (Borac), Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Ivan Basic (Orenburg)

Forvet: Edin Dzeko (Fenerbahçe), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Samed Bazdar (Real Zaragoza), Luka Kulenovic (Heracles)

G.Saray 5 yıldızlı formayı satışa sundu!
F.Bahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi!
DİĞER
Gaziantep'te kupa coşkusu! Trabzonspor ve Galatasaray taraftarlarından renkli görüntüler
PKK'nın üst yapısı KCK'dan ilk sabotaj: "Kandil'i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek"
Çakar'dan dikkat çeken Osimhen tahmini!
Galatasaray'a 10 numara tangocu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! F.Bahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! 15:28
Uşakspor'da Ergün Penbe dönemi! Uşakspor'da Ergün Penbe dönemi! 14:40
Monaco'dan Al-Musrati açıklaması! Monaco'dan Al-Musrati açıklaması! 14:13
Ajax Francesco Farioli ile yollarını ayırdı! Ajax Francesco Farioli ile yollarını ayırdı! 12:51
Manaj'dan flaş Rıza Çalımbay sözleri! Manaj'dan flaş Rıza Çalımbay sözleri! 12:37
THY EuroLeague'de bir ilk! THY EuroLeague'de bir ilk! 12:01
Daha Eski
G.Saray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! G.Saray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! 11:56
Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Brighton-Liverpool maçı ne zaman? 11:53
Galatasaray'a 10 numara tangocu! Galatasaray'a 10 numara tangocu! 11:35
Boluspor-Bandırmaspor maçı ne zaman? Boluspor-Bandırmaspor maçı ne zaman? 11:23
Spor dünyasından 19 Mayıs paylaşımları! Spor dünyasından 19 Mayıs paylaşımları! 11:02
NBA'de nefes kesen serinin galibi Thunder! NBA'de nefes kesen serinin galibi Thunder! 10:46