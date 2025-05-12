TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham...

Avrupa'ya erken veda eden, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a elenen Fenerbahçe, lig şampiyonluğunu da yine ezeli rakibine kaptırmak üzere. Son üç hafta öncesinde lider Galatasaray'dan 8 puan geride olan sarı-lacivertliler, büyük bir futbol mucizesi olmazsa bu sezonu da kupasız kapatacak. Tüm bu yaşananların ardından ise yönetim, daha lig bitmeden gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.