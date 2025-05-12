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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham...

Edin Dzeko’yla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, En-Nesyri’ye de gelen teklifleri de değerlendirme kararı aldı. Bu doğrultuda yeni sezon için golcü transferi yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde Jonathan David ile Tammy Abraham var. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham...

Avrupa'ya erken veda eden, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a elenen Fenerbahçe, lig şampiyonluğunu da yine ezeli rakibine kaptırmak üzere. Son üç hafta öncesinde lider Galatasaray'dan 8 puan geride olan sarı-lacivertliler, büyük bir futbol mucizesi olmazsa bu sezonu da kupasız kapatacak. Tüm bu yaşananların ardından ise yönetim, daha lig bitmeden gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham...

TEKLİFLER KABUL EDİLECEK

Öncelikli hedef; ileri ucu değiştirmek. Sözleşmesi biten kaptan Edin Dzeko'ya yeni kontrat önerilmedi ve sezon sonunda teşekkür edip yollar ayrılacak. Sezon başında kulüp rekoru kırılan ve 20 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan transfer edilen Youssef En-Nesyri'ye gelen teklifler kabul edilecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham...

İki golcüsüyle de vedalaşacak olan sarı-lacivertliler, bu bölgeyi yıldız isimlerle güçlendirecek. O isimler ise; Jonathan David ile Tammy Abraham.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham...

TAMMY'LE JOSE GÖRÜŞTÜ

Lille ile sözleşme yenilemeyen David için harekete geçildi ve oyuncunun menajeriyle ilk görüşme yapıldı. David, Inter ve Borussia Dortmund'dan istediği teklifi alamadı. Fenerbahçe ise istediği 9 milyon euroluk maaşı vermeyi taahhüt etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham...

Sezon başında Roma'dan Milan'a kiralanan Abraham'ın da bonservisini Milano ekibi almayacak. Tammy'yi Mourinho bitirecek. Jose'nin eski öğrencisiyle geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham...

ROMA'YA KENDİSİ ALDIRDI

Jose Mourinho, Chelsea ve Roma'da Abraham'la birlikte çalıştı. Hatta İngiliz golcüyü, Roma'nın başına geçer geçmez ilk iş olarak İtalyan ekibine transfer etti. Kariyerinde en fazla Mou ile maça çıkan Abraham, Portekizliyi 'baba' figürü olarak görüyor. Bu nedenle Jose'yle yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

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