TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham...
Edin Dzeko’yla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, En-Nesyri’ye de gelen teklifleri de değerlendirme kararı aldı. Bu doğrultuda yeni sezon için golcü transferi yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde Jonathan David ile Tammy Abraham var. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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TAMMY'LE JOSE GÖRÜŞTÜ
Lille ile sözleşme yenilemeyen David için harekete geçildi ve oyuncunun menajeriyle ilk görüşme yapıldı. David, Inter ve Borussia Dortmund'dan istediği teklifi alamadı. Fenerbahçe ise istediği 9 milyon euroluk maaşı vermeyi taahhüt etti.
Sezon başında Roma'dan Milan'a kiralanan Abraham'ın da bonservisini Milano ekibi almayacak. Tammy'yi Mourinho bitirecek. Jose'nin eski öğrencisiyle geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
ROMA'YA KENDİSİ ALDIRDI
Jose Mourinho, Chelsea ve Roma'da Abraham'la birlikte çalıştı. Hatta İngiliz golcüyü, Roma'nın başına geçer geçmez ilk iş olarak İtalyan ekibine transfer etti. Kariyerinde en fazla Mou ile maça çıkan Abraham, Portekizliyi 'baba' figürü olarak görüyor. Bu nedenle Jose'yle yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.
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