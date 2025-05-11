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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic için flaş karar!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Dusan Tadic için yönetimden kritik karar geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 12:26
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic için flaş karar!

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.


TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic için flaş karar!

Tadic, Süper Lig'de geçtiğimiz cuma günü Başakşehir'i 4-1 yendikleri maçında ardından yaptığı açıklamada, eski takımı Ajax ile anlaştığı iddialarının sorulması üzerine "Hiçbir kulüple kontrat imzalamış değilim. Ajax benim için önemli bir kulüp Fenerbahçe gibi ama herhangi bir imza atmış değilim Ajax'a. Gelecekte olan şeyleri zaman içerisinde göreceğiz. Her şeyden önce bulunduğunuz kulübe saygı duymanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic için flaş karar!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sırp futbolcunun önceliği Fenerbahçe'ye verdiği ancak sarı lacivertlilerin henüz Tadic konusunda net bir karar vermediği öğrenildi.

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