Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! O isimle yollar ayrılacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak transfer edilen o futbolcunun sergilediği performans büyük hayal kırıklığı haline gelirken oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu. Haber detayında, senelik 4 milyon Euro kazanan Diego Carlos ile yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusun 5 maçta forma giydi ve 188 dakika sahada kalabildi.
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