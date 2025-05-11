Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! O isimle yollar ayrılacak

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu. Haber detayında, senelik 4 milyon Euro kazanan Diego Carlos ile yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.