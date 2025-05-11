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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! O isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! O isimle yollar ayrılacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak transfer edilen o futbolcunun sergilediği performans büyük hayal kırıklığı haline gelirken oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 10:57
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Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! O isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'în 35. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! O isimle yollar ayrılacak

Karşılaşmada bazı futbolcular sergilediği oyunla taraftarların tepkisini çekti. Bu futbolculardan birisi de Diego Carlos oldu.

Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! O isimle yollar ayrılacak

Sarı-lacivertlilerde şimdiye kadar süre aldığı dakikalarda etkisiz performans gösteren futbolcu için Kanarya'da flaş karar alındı.

Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! O isimle yollar ayrılacak

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu. Haber detayında, senelik 4 milyon Euro kazanan Diego Carlos ile yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! O isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusun 5 maçta forma giydi ve 188 dakika sahada kalabildi.

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