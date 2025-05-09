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Haberler Fenerbahçe Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Fatih Terim Sradyumu'nda RAMS Başakşehir'in konuğu oluyor. Beşiktaş yenilgisiyle birlikte şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertliler, mucizelere bıraktığı şampiyonluk şansını, son üç maça taşımak istiyor. Burak Pakkan'ın düdük çaldığı Rams Başakşehir - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 19:52
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Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Rams Başakşehir'in konuğu oluyor. Şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde Galatasaray ile aradaki puan farkının açılmasıyla sarı-lacivertliler için yarış daha da zorlaştı. Ancak son viraja giren Kanarya, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp mucizelere bıraktığı şampiyonluk şansını son üç maça taşımak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Rams Başakşehir: Muhammed, Opoku, Duarte, Ömer Ali, Operi, Yusuf, Umut, Brnic, Kemen, Crespo, Piatek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, Amrabat, İsmail, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko

Rams Başakşehir - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başladı.

Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2018- 19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. 2022-23 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı. Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Başakşehir ağlarına 13 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasman maçlarında galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı. Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 17 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

SON 12 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

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