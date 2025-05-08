TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Başar Önal hamlesi! Resmi teklif...
Yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, U21 Milli Futbol Takımımızda forma giyen Başar Önal için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki oyuncu için resmi teklif sunma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Başarılı futbolcu U21 Takımımızda 5 kez görev alırken gol ve asist üretme başarısı gösteremedi.
Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçeli kurmayların sezon sonunda NEC Nijmegen'e resmi transfer teklifinde bulunacağı belirtildi.
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