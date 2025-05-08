TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Başar Önal hamlesi! Resmi teklif...

Geçen yıl Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer olan genç yıldız, bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 asist üretti.

10 numara pozisyonun dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.