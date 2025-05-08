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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Başar Önal hamlesi! Resmi teklif...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Başar Önal hamlesi! Resmi teklif...

Yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, U21 Milli Futbol Takımımızda forma giyen Başar Önal için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki oyuncu için resmi teklif sunma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Başar Önal hamlesi! Resmi teklif...

Fenerbahçe'nin U21 Takımımızın yıldızlarından Başar Önal ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Başar Önal hamlesi! Resmi teklif...

Geçen yıl Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer olan genç yıldız, bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 asist üretti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Başar Önal hamlesi! Resmi teklif...

10 numara pozisyonun dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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