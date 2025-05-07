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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de eleştiri okları Jose Mourinho'ya çevrildi. Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmak istediği öne sürülen Portekizli çalıştırıcının sözleşmesindeki gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 14:48
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Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

Beşiktaş derbisindeki yenilgi sonrası bitime 4 maç kala şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

Sarı-lacivertlilerdeki kötü gidişat sonrası tepkileri Ali Koç yönetimi ve teknik direktör Jose Mourinho'ya yöneldi.

Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

Portekizli hocanın gönderilmesi yönünde sesler yükselmeye başladı. Ancak Fenerbahçe'nin Mourinho'nun işine son vermesi hiç kolay değil...

Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

Talimata göre bir kulüp sözleşmeyi feshederse, tazminat olarak teknik adamın sözleşme süresinin sonuna kadar alacağı ücreti ödemek zorunda.

Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

Teknik direktör başka bir takımla anlaşırsa, kulüp tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor.

Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

Hürriyet'in haberine göre, Mourinho'nun sözleşmesinde bu kural yer almıyor.

Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

Deneyimli çalıştırıcı, başka bir takımla anlaşsa bile Fenerbahçe 15 milyon Euro'yu ödemek zorunda.

Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'den gönderilmesi ve başka bir kulüple anlaşması durumunda hem yeni takımından hem de sarı-lacivertlilerden para kazanmaya devam edecek.

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