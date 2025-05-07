Fenerbahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de eleştiri okları Jose Mourinho'ya çevrildi. Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmak istediği öne sürülen Portekizli çalıştırıcının sözleşmesindeki gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Talimata göre bir kulüp sözleşmeyi feshederse, tazminat olarak teknik adamın sözleşme süresinin sonuna kadar alacağı ücreti ödemek zorunda.
Teknik direktör başka bir takımla anlaşırsa, kulüp tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor.
Hürriyet'in haberine göre, Mourinho'nun sözleşmesinde bu kural yer almıyor.
Deneyimli çalıştırıcı, başka bir takımla anlaşsa bile Fenerbahçe 15 milyon Euro'yu ödemek zorunda.
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'den gönderilmesi ve başka bir kulüple anlaşması durumunda hem yeni takımından hem de sarı-lacivertlilerden para kazanmaya devam edecek.
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