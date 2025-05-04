TRANSFER HABERİ - Marsilya'dan Fenerbahçeli 3 yıldıza kanca!
Fransız devi Marsilya Fenerbahçe'nin 3 yıldızına talip oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho ise bu 3 isimden 2'sinin ayrılığına onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek konusunda ise acele etmiyor. Mourinho'nun astronomik bir teklif gelmediği sürece genç yıldızı elden çıkarmayı düşünmediği ve bunu da yönetimle paylaştığı öğrenildi.
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Takvim'in haberine göre, sarı lacivertlilerin olası Yusuf Akçiçek transferinden ise beklentisi 20 milyon Euro. Bu rakamların altında 19 yaşındaki oyuncuyu göndermek istemiyor.
Fenerbahçe İsmail Yüksek'ten 15, Djiku'dan ise 7 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Marsilya 3 yıldız için henüz bir rakam belirlemedi.
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