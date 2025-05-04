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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Marsilya'dan Fenerbahçeli 3 yıldıza kanca!

TRANSFER HABERİ - Marsilya'dan Fenerbahçeli 3 yıldıza kanca!

Fransız devi Marsilya Fenerbahçe'nin 3 yıldızına talip oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho ise bu 3 isimden 2'sinin ayrılığına onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Marsilya'dan Fenerbahçeli 3 yıldıza kanca!

Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Marsilya'nın radarında...

TRANSFER HABERİ - Marsilya'dan Fenerbahçeli 3 yıldıza kanca!

Marsilya'nın sarı lacivertlilerin genç stoperi Yusuf Akçiçek ile birlikte İsmail Yüksek ve Alexander Djiku'yu sezon boyunca takip ettiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Marsilya'dan Fenerbahçeli 3 yıldıza kanca!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon takımda düşünmediği Djiku ve İsmail Yüksek için gelen tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Marsilya'dan Fenerbahçeli 3 yıldıza kanca!

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek konusunda ise acele etmiyor. Mourinho'nun astronomik bir teklif gelmediği sürece genç yıldızı elden çıkarmayı düşünmediği ve bunu da yönetimle paylaştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Marsilya'dan Fenerbahçeli 3 yıldıza kanca!

RESMİ TEKLİF YOK

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertlilerin olası Yusuf Akçiçek transferinden ise beklentisi 20 milyon Euro. Bu rakamların altında 19 yaşındaki oyuncuyu göndermek istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Marsilya'dan Fenerbahçeli 3 yıldıza kanca!

Fenerbahçe İsmail Yüksek'ten 15, Djiku'dan ise 7 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Marsilya 3 yıldız için henüz bir rakam belirlemedi.

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