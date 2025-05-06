Ev değil dertlasman

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş'a tek golle mağlup olan Fenerbahçe, 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Sarı-lacivertliler, ayrıca bu sezon iç sahada yaşadığı sürpriz kayıplarla da şampiyonluğu mucizelere bıraktı. Bu sezon Ülker Stadı'nda 16 maça çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri bu karşılaşmalarda tam 10 puan kaybetti. İç sahada Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbilerden puansız ayrılan Fenerbahçe, Samsunspor ile Kayserispor'la da berabere kaldı. Kaybedilen bu 10 puanın 7'si ise son dört karşılaşmada elde edildi. Kadıköy'de yaşadığı sürpriz puan kayıpları nedeniyle Fenerbahçe, son iki yılda da şampiyonluğu kaçırmıştı. Kadıköy, Fenerbahçe taraftarı için dertlasman oldu.