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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Özel değil kaybeden biri

Özel değil kaybeden biri

Jose Mourinho, bu sezon oynadığı beş derbiyi kazanamadı. Bu maçlarda; 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, hem Ziraat Türkiye Kupası’nı hem de şampiyonluğu kaybetti. Bu başarısızlığın tek sorumlusu ise Mourinho

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Özel değil kaybeden biri

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla gelen, yaptığı açıklamalar ve verdiği sözlerle taraftarları heyecanlandıran Jose Mourinho'nun eylemleri ile söylemleri tutmadı. Tarihin en pahalı kadrosuyla sezona başlayan Portekizli teknik adam, önce Avrupa'ya veda etti. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi ve son olarak da Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig şampiyonluğuna havlu attı. Maç sonu açıklamalarıyla ise adeta taraftarla alay etti.

EZELİ RAKİPLERİNİ YENEMEDİ

Oynattığı futbolla zaman zaman çok eleştirilen Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin bir sezonu daha kupasız kapatmasına neden olurken, derbilerde de aldığı başarısız sonuçlarla dibe vurdu. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 5 derbi maçın 4'ünde sahadan mağlubiyetle ayrılan Jose Mourinho, sadece RAMS Park'taki mücadeleden beraberlik çıkardı. 'Özel biri' Fenerbahçe'nin başında adeta 'kaybeden biri'ne döndü. Sezon sonunda da Mourinho'nun Fenerbahçe macerası sona erecek gibi duruyor.

2016'DAN BU YANA DÜŞÜŞTE

Jose Mourinho, 2016'da Manchester United'ın başına geçti. Portekizli bu dönemden itibaren çalıştırdığı takımlarla çıktığı şehir derbilerinde büyük başarısızlık elde etti. İşte Mourinho'nun 2016'dan bu yana şehir derbilerinde aldığı sonuçlar...

2016'DAN BU YANA ŞEHİR DERBİLERİ

2016-2018 M.UNİTED

M.City'le 6 maç, 3 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik 2019-2021 TOTTENHAM

Arsenal ve Chelsea'yle 8 maç, 4 mağlubiyet, 3 galibiyet, 1 beraberlik 2021-24 ROMA

Lazio'yla 6 maç, 4 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik 2024-25 FENERBAHÇE

G.Saray ve Beşiktaş'la 5 maç, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik

Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı?
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