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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Alexander Djiku'dan açıklama

Alexander Djiku'dan açıklama

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, dün akşam Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları derbi maçının ardından özel aracında video oyunu oynayarak stattan ayrıldığına dair görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:59
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Alexander Djiku'dan açıklama

Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlama da bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir. Doğrulanmamış bilgilerin yayılması bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri yalnızca sansasyon oluşturmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür.

Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle mesnetsiz suçlamalarla adamın lekelendiğini görmek kabul edilemez. Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum" ifadelerine yer verdi.

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