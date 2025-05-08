Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sahasındaki derbide Beşiktaş'a karşı beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 19:54
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Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.
TAKIMDA 3 EKSİK
Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.
DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.
Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.
İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Crespo, Kemen, Yusuf, Diallo, Brnic, Piatek
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri
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