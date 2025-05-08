CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sahasındaki derbide Beşiktaş'a karşı beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 19:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.

Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

TAKIMDA 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman 19:27
Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i 18:40
TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı 18:32
Arda Güler'den mektup! "Zamanı geldi" Arda Güler'den mektup! "Zamanı geldi" 17:58
THY EuroLeague'de play-off'ların MVP'si Vezenkov THY EuroLeague'de play-off'ların MVP'si Vezenkov 17:47
G.Saray'da kombine fiyatları açıklandı! G.Saray'da kombine fiyatları açıklandı! 16:40
Daha Eski
Dünya Kupası Elemeleri kura çekimin yeri belli oldu! Dünya Kupası Elemeleri kura çekimin yeri belli oldu! 16:35
TFF'den Yusuf'a tebrik! TFF'den Yusuf'a tebrik! 16:35
Yıldız isim takımda kalıyor! Yıldız isim takımda kalıyor! 16:04
Pancu Beşiktaş'a dönüyor! Pancu Beşiktaş'a dönüyor! 15:41
Adalı'dan Demir Ege açıklaması! Adalı'dan Demir Ege açıklaması! 15:25
Bristol City - Sheffield United maçı hangi kanalda? Bristol City - Sheffield United maçı hangi kanalda? 14:28