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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olan Fred ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basını, yıldız futbolcuya talip olan takımı ve transferdeki engeli açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 14:34
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında aldığı 3-3'lük Bellona Kayserispor beraberliği sonrası lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmak için çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, çok sayıda isimle de yollarını ayıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Fenerbahçe'de son günlerde takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Fred olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Brezilyalı yıldızın sezon sonunda Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimlerle beraber sarı-lacivertlilere veda edeceği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Brezilya basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

INTERNACIONAL İSTİYOR AMA...

Vozes do Gigante'den gazeteci Lucas Collar'ın haberine göre; Internacional, Fred'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Haberde Fred'in Fenerbahçe'den aylık 1.9 milyon Rand (yaklaşık 350 bin dolar) maaş aldığı ve Brezilya ekibinin bu ücreti karşılayamayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Bu durumun Internacional'in Fred'i transfer etmesini imkansız hale getirdiği ve bu nedenle transferin şimdilik çok uzak bir ihtimal olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.

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