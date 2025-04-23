FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...

Haberde Fred'in Fenerbahçe'den aylık 1.9 milyon Rand (yaklaşık 350 bin dolar) maaş aldığı ve Brezilya ekibinin bu ücreti karşılayamayacağı belirtildi.

Bu durumun Internacional'in Fred'i transfer etmesini imkansız hale getirdiği ve bu nedenle transferin şimdilik çok uzak bir ihtimal olduğu kaydedildi.