FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olan Fred ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basını, yıldız futbolcuya talip olan takımı ve transferdeki engeli açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'de son günlerde takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Fred olmuştu.
Brezilyalı yıldızın sezon sonunda Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimlerle beraber sarı-lacivertlilere veda edeceği öne sürülmüştü.
Brezilya basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
INTERNACIONAL İSTİYOR AMA...
Vozes do Gigante'den gazeteci Lucas Collar'ın haberine göre; Internacional, Fred'i kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Fred'in Fenerbahçe'den aylık 1.9 milyon Rand (yaklaşık 350 bin dolar) maaş aldığı ve Brezilya ekibinin bu ücreti karşılayamayacağı belirtildi.
Bu durumun Internacional'in Fred'i transfer etmesini imkansız hale getirdiği ve bu nedenle transferin şimdilik çok uzak bir ihtimal olduğu kaydedildi.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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