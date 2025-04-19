TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi
Fenerbahçe ve Galatasaray, ligde şampiyonluk yarışı verirken transferde de karşı karşıya geldi. Son olarak sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen o isim, sarı-lacivertlilere de önerildi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)
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Sebastian Szymanski de zaman zaman merkezde görev alarak alternatif olarak öne çıkıyor.
Orta sahadaki sağlam rotasyon nedeniyle şu aşamada Xhaka gibi üst düzey bir isme ihtiyaç duyulmuyor.
15 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET TALEP EDİYOR
Fenerbahçe söz konusu dört isimden bir ya da birkaçının ayrılması durumunda, İsviçreli yıldızı teknik direktör Jose Mourinho'nun önüne getirecek.
Portekizli hocanın onay vermesi halinde girişimlere başlanacak.
Xhaka'nın, görüştüğü Suudi Arabistan kulüplerinden 15 milyon Euro yıllık ücret istemesi de sarı lacivertlilerin iştahını kaçıran bir başka durum.
Şimdilik orta sahaya takviye düşünmeyen Fenerbahçeli kurmaylar, transferde önceliği forvet mevkiine vermeyi planlıyor.
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