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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

Fenerbahçe ve Galatasaray, ligde şampiyonluk yarışı verirken transferde de karşı karşıya geldi. Son olarak sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen o isim, sarı-lacivertlilere de önerildi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 14:58
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TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka, menajerler tarafından Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye teklif edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

Sabah'ın haberine göre; bu flaş öneri, Fenerbahçe yönetiminde şimdilik heyecan yaratmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

Çünkü orta sahada Fred ve Sofyan Amrabat gibi güçlü isimler görev yapıyor. Ayrıca İsmail Yüksek bu bölgede enerjik futbolu ile dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

Sebastian Szymanski de zaman zaman merkezde görev alarak alternatif olarak öne çıkıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

Orta sahadaki sağlam rotasyon nedeniyle şu aşamada Xhaka gibi üst düzey bir isme ihtiyaç duyulmuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

15 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET TALEP EDİYOR

Fenerbahçe söz konusu dört isimden bir ya da birkaçının ayrılması durumunda, İsviçreli yıldızı teknik direktör Jose Mourinho'nun önüne getirecek.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

Portekizli hocanın onay vermesi halinde girişimlere başlanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

Xhaka'nın, görüştüğü Suudi Arabistan kulüplerinden 15 milyon Euro yıllık ücret istemesi de sarı lacivertlilerin iştahını kaçıran bir başka durum.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi! Galatasaray'ın gündemindeydi

Şimdilik orta sahaya takviye düşünmeyen Fenerbahçeli kurmaylar, transferde önceliği forvet mevkiine vermeyi planlıyor.

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