Buldozer Gökhan

Kümede kalma yolunda son haftalarda önemli adımlar atan Kayserispor, 9 eksikle gittiği F.Bahçe deplasmanında da inanılmaz işler yaptı. Teknik direktörlük koltuğuna Jakirovic oturduktan sonra ligin en iyi takımlarından birisi haline gelen sarıkırmızılılarda dünün yıldızı ise Gökhan Sazdağı oldu. Atılan 3 golde de sahneye çıkan başarılı futbolcu, sağ bekte görev alıp sağ tarafı domine etti.

BÜTÜN SEZONU GERİDE BIRAKTI

Hem rakip ataklar karşısında ayakta kalan Gökhan Gözdağı, hem de hücumda çok iyiydi. 7. dakikada Ramazan'ın attığı golde harika bir ara pası veren Gökhan, Livakovic'in kendi kalesine attığı golde de Nozan'a ortayı yapan isimdi. Son olarak uzatmalarda Talha'nın attığı kafa golünde müthiş bir orta yapan 30 yaşındaki sağ bek, gecenin tartışmasız yıldızıydı. Bütün sezon 1 asist yapan Gökhan, dün tüm sezonun önüne geçen bir iş başardı.

KANATLARI ÇOK İYİ KULLANDIK

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Kadıköy'deki beraberliğin sırrını maç sonunda açıkladı: "F.Bahçe, asimetrik olarak kenar beklerini yerleştiriyordu. Kazandığımız toplarda kenarda boşluklar bulabileceğimizi biliyorduk. Bu şekilde İstanbul'da 3 gol attık. Bu çok önemliydi."

HER PUAN ÖNEMLİ

Kayserispor'un yıldızı Nazon, 1 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Nazon, "Bizim adımıza çok önemli bir puandı. Herkesi tebrik ediyorum. Her puan bizim için çok önemli. Fenerbahçe gibi şampiyonluğa oynayan bir takımdan puan almak bizim için galibiyet değerinde" dedi.

ESKİ TAKIMINA GOL ATTI

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Ramazan Civelek, altyapısından yetiştiği F.Bahçe'ye karşı ilk yarıda güzel bir gol buldu. Karşılaşmanın yedinci dakikasında Gökhan Sazdağı'nın pasında aldığı topu süren ve sağ çapraz güzel bir vuruşla fileleri bulan Ramazan, attığı golün ardından eski takımına saygı gösterip sevincini abartmadı.

SKRINIAR İDARE ETTİ

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Milan Skriniar, dünkü karşılaşmada her zamanki formundan çok uzaktı. Takımının yediği ilk golde topu kaptırarak takımının dengesiz yakalanmasına sebep olan Skriniar, kendisini hücumda affettirdi. Slovak oyuncunun rakip ceza alanı içerisindeki pasında top Gökhan'ın eline çarptı ve takımına penaltı kazandırdı.

MAXIMIN TAKIMI ATEŞLEDİ

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, dünkü karşılaşmada da sahaya ilk 11'de çıktı. Karşılaşmayı 2-2'ye getiren golü atarak takımını ateşleyen tecrübeli futbolcu, takımın hücumlarında da kritik rol oynadı. Maximin son 3 maçta bir asist yaparken dün de fileleri bulmuş oldu.

TALISCA YETMEDİ

Şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan F.Bahçe'de son haftaların en formda ismi olan Talisca, dün de sahanın yıldızıydı. Karşılaşmada birisi penaltıdan olmak üzere attığı iki golle yıldızlaşan Brezilyalı futbolcunun çabası F.Bahçe için yeterli olmadı. Sahaya çıktığı son 4 karşılaşma 7 gol atarak büyük bir katkı sağlayan Talisca bu kez sahaya En-Nesyri ile çıktı. Attığı iki golün yanı sıra son anlarda önemli bir pozisyondan yararlanamayan Talisca, son haftalarda en dikkat çeken isim oldu.

DİREKLER ÇILDIRTTI

Kayserispor karşısında takılan F.Bahçe, yine direkleri geçemedi. Bu sezon büyük bir şanssızlık yaşayan sarı-lacivertlilerde dün Youssef En- Nesyri ve Skriniar başroldeydi. Karşılaşmanın 15. dakikasında Maximin'in ortasında Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu direkten dönerken, 90+- 6'da ise Skriniar'ın rakip ceza alanı içinde yerden vuruşu da direkte kaldı. Böylece bu sezon 19. kez direklere takılan sarı-lacivertliler bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

23 NİSAN JESTİ

Kadıköy'deki karşılaşma öncesinde F.Bahçe'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde güzel bir jest geldi. F.Bahçe- Kayserispor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen seremonide şehit çocukları yer aldı. Her iki takım futbolcuları da çocuklarla yakından ilgilenirken, Fred, seremoniye birlikte çıktığı çocuğu kucağında taşırken birlikte Türk bayrağı salladı. Maç öncesinde stadyumdaki futbolcu anonsları da çocuklar tarafından yapıldı. Stadyumu dolduran taraftarlar, esame listesini okuyan çocukları uzun süre alkışladı.