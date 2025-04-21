Fenerbahçe ağır yaralı

Fenerbahçe'ye büyük şok... Sarı-lacivertliler, 9 eksikle İstanbul'a gelen Kayserispor karşısında ummadığı bir sonuç aldı ve şampiyonluk yarışında yalandı. Galatasaray'ın kazandığı haftada Kayseri karşısında büyük sıkıntı yaşayan, 2 kez geriye düşmesine rağmen maçı 3-2'ye getiren sarı- kanarya, 90+4'te kalesinde gördüğü golle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. 3-3'lük sonuç sonrasında ise ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

İKİNCİ YARI 4 GOL OLDU

Maça Fenerbahçeli oyuncuların yaptığı bireysel hatalar damga vurdu. 7'de Skriniar'ın hatalı pasında Gökhan Sazdağı topu Ramazan'a attı, o da fileleri sarstı. 36'da Talisca, skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda Nazon'un kafası Livakovic'e çarptı, Kayseri bir kez daha öne geçti. 64'te Maximin maçı 2-2'ye getirdi. 79'da Talisca penaltıdan Fenerbahçe'yi ilk kez öne geçirdi. Ancak Taha Sarıaslan 90+4'te F.Bahçe savunmasının hatasını değerlendirdi. Maç 3-3 sona erdi.

ÇOK HATA YAPTIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-3'lük maçın ardından şunları söyledi: "Çok fazla top kaybettik. Bizim top kaybımızla gol attılar. Yapmamamız gerekiyordu. Bizim yaptığımız hatalar. Tekrardan oyuna ortak olduk. Geriye düştük her şeyi riske ettik. Tek stoperle oynadık. Kostic, Samuel stoper oynamamış. 4-2 yapabilirdik. Son gol Fred'in yaptığı top kaybı. Osayi de stoper olmadığı için alanı kapatamadı. Garip bir maçtı, 4-2 yapacakken olmadı. Sahada inişleri çıkışları olan bir takım görüntüsü sergiliyoruz. İstikrarsızız. Rakibin hakkını da vermem gerekiyor."

JOSE'YE TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonunda Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya büyük tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcının, yaptığı oyuncu değişiklikleri ve takımın saha içindeki oyunu, sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Sosyal medyada da Jose istifaya davet edildi.

KADRODA ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Kayserispor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı. Hastanede tedavisine devam edilen Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Sofyan Amrabat, kadroya alınmadı. Alexander Djiku da kontenjana takıldı.

YÖNETİM İSTİFA

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor'un beraberliği yakalamasının ardından isyan bayrağını açtı. Tribünler, "Yönetim istifa, Ali Koç istifa" diye bağırdı. Bazı taraftarlar tribünleri terk etmezken, birçoğu ise yine üzgün olarak Ülker Stadı'nı terk etti. Sosyal medyada da yönetime tepki çok fazlaydı.

OSAYİ RESMEN UYUDU

Fenerbahçe'nin 3-2 önde götürdüğü maçın 90+4'üncü dakikasında Kayserispor, Taha Sarıaslan'la 3-3'ü buldu. Taha'nın vuruşu öncesinde Osayi-Samuel, tabiri caizse savunmada resmen uyudu. Rakibini kaçıran Nijeryalı, puan kaybının baş sorumlularından biri oldu. Maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

CARLOS'A ISLIK

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurum FK maçında oyuna girdikten 6 dakika sonra sakatlanan Diego Carlos, dün 11'deydi. Ancak tecrübeli futbolcu, 53'te yerini Edin Dzeko'ya bıraktı. Oyundan çıkarken de Diego Carlos ıslıklandı.

NESYRİ 11'E DÖNDÜ

Teknik direktör Jose Mourinho tarafından Trabzonspor ve Sivasspor karşılaşmalarında kızağa çekilen Youssef En-Nesyri, dün Kayserispor karşılaşmasına 11'de başladı. Faslı oyuncu, böylece 2 maç sonra formasına kavuşmuş oldu.

2025'TE 30 DAKİKA

Sezon başından bu yana Jose Mourinho'nun tercih etmediği isimlerin başında gelen İsmail Yüksek, geçen haftaki Sivasspor maçında son 1 dakika görev almıştı. Dün de 81'de oyuna girdi. İsmail, 2025'te toplamda 30 dakika oynamış oldu.

LİVA KENDİ KALESİNE

İrfan Can Eğribayat'ın sakatlanmasının ardından kaleyi yeniden teslim alan Livakovic, dün kalesine gelen ilk iki şutu çıkaramadı. Hırvat eldiven, 49'da ise topu kendi kalesine gönderdi. Nazon'un kafa vuruşunda direkten dönen top, Livakovic'e çarpıp ağlarla buluştu.

OKLARIN HEDEFİNDE

Fenerbahçe'ye Sivas deplasmanında galibiyeti getiren isimlerin başında Dusan Tadic, Kayserispor mücadelesindeki performansıyla yine eleştirilerin hedefine oturdu. 81 dakika sahada kalan Sırp oyuncu, bu dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. Tadic'e tepkiler fazlaydı.