CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kadıköy'de oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Bellona Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Ilıcalı "Şansımız çok zor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 22:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Bellona Kayserispor'la 90+4'te gelen şok gol sonrası 3-3 berabere kaldı ve lider Galatasaray'la sürdürdüğü şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Sarı lacivertli taraftarların yönetim için istifa çağrılarında bulunduğu mücadele sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan özür dileyen Ilıcalı, şampiyonluk şanslarının çok zor olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR AKŞAM"

"Bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçemiz için taraftarımız için çok üzücü. Burada kaybedilen 2 puan ağır bir hasar."

"SORUMLULUĞU ALIYORUM"

"Şahsım ve yönetimim adına tüm sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz, ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum."

"TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

"Bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çok üzücü bir durum. Taraftarımızın üzüldüğünü biliyoruz. Biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz üzgünüz, futbolcularımız üzgün.

Bazen olmayınca da olmuyor. Sayısız fırsat kaçıyor. Berabere bitebiliyor. Futbolun bir tarafı bu. Futbolda puan kaybı olmaz diye bir şey yok ama bu puan kaybı çok yıkıcı, çok üzücü."

"TARAFTARLARA BİR ŞEY DEMEK İSTEMİYORUM"

"Düşündüğümüz zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum, çok emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadro gücü olsun, teknik direktör olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi yapmanıza rağmen bazen sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor. Hem üzgünüz, hem sorumluyuz, hem de özür diliyoruz taraftarımızdan. Taraftarımızın tepkisini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Onların kendi yorumları da kendi açılarından son derece haklı. Çok da bir şey demek istemiyorum."

"ŞANSIMIZ ÇOK ZOR"

"Altı hafta var. Şansımız çok zor gözüküyor. Biz ama taraftarımızla ve sonuç itibarıyla futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemize devam edeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz."

Icardi'den F.Bahçe'ye göndermeli paylaşımlar!
Melo'dan flaş paylaşım! "F.Bahçe ağlama"
DİĞER
Barcelona'da kaos çıktı! Hansi Flick'e sert tepki | Yıldız isimler çileden çıktı...
CHP'den Yozgat mitingine taşımalı katılım | Takviye CHP Ankara Örgütü'nden geldi! İl Başkanı Ümit Erkol itiraf etti tepki yağdı: "Her yerden taşıdınız deyince kızıyorsunuz"
Mourinho: Amacınız nedir!
Kadıköy'de maç sonu müzik gerginliği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Melo'dan flaş paylaşım! "F.Bahçe ağlama" Melo'dan flaş paylaşım! "F.Bahçe ağlama" 22:54
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor! Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor! 22:48
Eryaman'da kazanan çıkmadı! Eryaman'da kazanan çıkmadı! 22:43
Icardi'den F.Bahçe'ye göndermeli paylaşımlar! Icardi'den F.Bahçe'ye göndermeli paylaşımlar! 22:36
Mahmut Uslu: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin' Mahmut Uslu: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin' 22:36
Inter deplasmanda mağlup! Inter deplasmanda mağlup! 22:25
Daha Eski
B.Dortmund ilk yarıda fişi çekti! B.Dortmund ilk yarıda fişi çekti! 22:21
Leicester City küme düştü! Leicester City küme düştü! 22:16
Jakirovic: Gurur duyuyorum Jakirovic: Gurur duyuyorum 22:07
Talisca: Beraberlik için gelmişlerdi Talisca: Beraberlik için gelmişlerdi 22:03
Ramazan Civelek: Bazı algılar vardı! Ramazan Civelek: Bazı algılar vardı! 22:00
Maximin: Bu röportajı yapmak istemiyorum Maximin: Bu röportajı yapmak istemiyorum 21:56