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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 09:52
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Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Sarı-lacivertliler, sezon sonuna sayılı haftalar kalması sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Transfer dönemlerinin en çok konuşulan takımlarından olan Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Avrupa'da başarı elde edebilecek bir kadro kurmak isteyen yönetim, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Sarı-lacivertliler yıldız isimlerin yanı sıra gelecek vadeden genç yıldızlara da yönelecek.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Bu doğrultuda arayışlarına sürdüren Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

TAHA ALTIKARDEŞ GÜNDEMDE

Savunma hattına takviye planlayan Fenerbahçe'de Taha Altıkardeş de gündemde duruyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Bu sezon Göztepe'de başarılı bir görüntü çizen 21 yaşındaki stoperin hem genç olması hem de potansiyeli öne çıkıyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Genç stoper bu sezon 20 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 1 asist yaptı ve bin 199 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

Göztepe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Taha'nın sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!

20 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.

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