Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Avrupa'da başarı elde edebilecek bir kadro kurmak isteyen yönetim, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmayı planlıyor.
Sarı-lacivertliler yıldız isimlerin yanı sıra gelecek vadeden genç yıldızlara da yönelecek.
Bu doğrultuda arayışlarına sürdüren Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.
TAHA ALTIKARDEŞ GÜNDEMDE
Savunma hattına takviye planlayan Fenerbahçe'de Taha Altıkardeş de gündemde duruyor.
Bu sezon Göztepe'de başarılı bir görüntü çizen 21 yaşındaki stoperin hem genç olması hem de potansiyeli öne çıkıyor.
Genç stoper bu sezon 20 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 1 asist yaptı ve bin 199 dakika süre aldı.
Göztepe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Taha'nın sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
20 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.
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