Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

Belki de sessiz kalmakla hata yaptım. Skriniar'ı Galatasaray'a öneren bendim. Paris'te hem oyuncuyla hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'a geleceğine dair söz aldım.

Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi. Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve PSG'ye Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti.