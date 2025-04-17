Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Milan Skriniar'ın transferine dair flaş gerçek ortaya çıktı. Oyuncunun Türkiye temsilcisi Gardi, Slovak stoperin Galatasaray'a neden transfer olmadığını açıkladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 09:06 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 09:06
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Skriniar'ın Galatasaray'a söz verdiği ancak Fenerbahçe'nin iki katı teklif vermesinden sonra sarı kırmızılı kulübün başka bir isme yöneldiği ortaya çıktı.
İŞTE GARDI'NIN SÖZLERİ
Milan Skriniar'ın G.Saray yerine F.Bahçe'ye gitmesinden sizi sorumlu tutanlar oldu. Bu konuda ne dersiniz?
"G.SARAY'A SÖZ VERMİŞTİ"
"Türkiye'de 10 yılı aşkın süredir çalışıyorum ve ilk kez bu kadar doğrudan konuşuyorum. Genellikle insanlar olayların arka planını anlatmadığı için eleştiriler haksızca gerçeğe dönüşüyor.
Belki de sessiz kalmakla hata yaptım. Skriniar'ı Galatasaray'a öneren bendim. Paris'te hem oyuncuyla hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'a geleceğine dair söz aldım.
Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi. Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve PSG'ye Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti.
Oyuncu düzenli oynamadığı için 4 ay için 7,5-8 milyon avro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim, yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan alternatif oyuncularım vardı.
G.Saray yönetimi düşünceme katıldı ancak benim tavsiyelerim dışında kendi stratejileriyle alternatif stoper transferine yöneldi." ifadelerini kullandı.
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