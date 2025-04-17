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Haberler Galatasaray Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Milan Skriniar'ın transferine dair flaş gerçek ortaya çıktı. Oyuncunun Türkiye temsilcisi Gardi, Slovak stoperin Galatasaray'a neden transfer olmadığını açıkladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 09:06 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 09:06
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Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın transfer yankıları sürüyor.

Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu Slovak stoperin neden Fenerbahçe'yi tercih ettiği ortaya çıktı.

Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

Menajer Gardi, Milan Skriniar'ın transfer süreciyle alakalı çarpıcı itiraflarda bulundu.

Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Skriniar'ın Galatasaray'a söz verdiği ancak Fenerbahçe'nin iki katı teklif vermesinden sonra sarı kırmızılı kulübün başka bir isme yöneldiği ortaya çıktı.

Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

İŞTE GARDI'NIN SÖZLERİ

Milan Skriniar'ın G.Saray yerine F.Bahçe'ye gitmesinden sizi sorumlu tutanlar oldu. Bu konuda ne dersiniz?

Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

"G.SARAY'A SÖZ VERMİŞTİ"

"Türkiye'de 10 yılı aşkın süredir çalışıyorum ve ilk kez bu kadar doğrudan konuşuyorum. Genellikle insanlar olayların arka planını anlatmadığı için eleştiriler haksızca gerçeğe dönüşüyor.

Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

Belki de sessiz kalmakla hata yaptım. Skriniar'ı Galatasaray'a öneren bendim. Paris'te hem oyuncuyla hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'a geleceğine dair söz aldım.

Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi. Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve PSG'ye Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti.

Skriniar Galatasaray'a neden transfer olmadı? O gerçek ortaya çıktı!

Oyuncu düzenli oynamadığı için 4 ay için 7,5-8 milyon avro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim, yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan alternatif oyuncularım vardı.

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