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Futbol beceri sporu
Allan Saint-Maximin'in doktoru Costello, Fransız oyuncu ile Jose Mourinho arasında yaşananları İngiliz basınından The Athletic'e anlattı. Costello, "Futbol beceriye dayalı bir spordur, kiloyla belirlenmez. Elbette, eğer birisi çok ağır veya çok hafifse, sahada %100 olmayabilir ancak bunun sıklıkla yanlış anlaşıldığını düşünüyorum" dedi.
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