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En fazla atan takım
Sivas ağlarını 3 kez havalandıran F.Bahçe, ligde attığı gol sayını 74'e yükseltti. Sarı-lacivertliler, 2. sırada olmasına rağmen ligin en fazla gol atan takımı... F.Bahçe, geçen sezonun 31'inci haftasında 83, bir önceki sezon ise 72 gol kaydetmişti. Sarıkanarya, geride kalan iki sezonda da 31'inci haftayı 2. sırada geçmesine rağmen bu sezon olduğu gibi G.Saray'dan fazla gol atmıştı.
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