Şov devam ediyor

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, ilk maçlardaki performansıyla taraftarların ve camianın tepkisini çekmiş, ağır sözlerle de eleştirilmişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisi için uyguladığı özel programla çalışan Brezilyalı yıldız, fizik olarak kendini geliştirdi, son haftalarda da klasını ve kalitesini gösterdi. Trabzonspor derbisinin ikinci yarısında oyuna giren Anderson Talisca, yaptığı hat-trickle Fenerbahçe'yi farklı galibiyete taşıdı.

76 DAKİKADA BİR GOL ATTI

Bu galibiyetin ardından soyunma odasında tebrikleri tek tek kabul eden Brezilyalı oyuncu, "Şov daha yeni başlıyor" demişti. Talisca, Trabzonspor karşısında bıraktığı yerden Sivasspor deplasmanında şovuna devam etti. 42'nci dakikada muhteşem bir frikik golüne imza atan sambacı, Sivas'ta kilidi açtı. Attığı golün yanı sıra performansıyla da alkış aldı. Ligde 9 maçta 456 dakika sahada kalan Talisca, 6 kez gol sevinci yaşadı ve 76 dakikada bir ağları havalandırmayı başardı.

HEDEFE ODAKLANIN

Sivasspor deplasmanında frikikten fileleri havalandırarak takımının ilk golünü atan Talisca, son 3 maçtaki 5'inci golünü attı. Brezilyalı futbolcu, iç sahada oynanan Trabzonspor karşısında hat-trick yaparken, Bodrum FK karşılaşmasında da 1 gol atmıştı. Talisca, Sivas karşısında attığı golün görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı ve "Hedefe odaklanın, engele değil" mesajını yazdı.