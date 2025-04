FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic: Her maç final

Fenerbahçe'de Net Global Sivasspor deplasmanında ağları iki kez havalandırarak duble yapan Dusan Tadic, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSANIZ..."

"En önemlisi kazanmak. Maçtan önce 8 finalimiz kaldığını konuşmuştuk. Bu ilk maçtı, 3 puanla tamamladık. Kalan maçlarda en iyisini ortaya koyarak her maçı kazanmak istiyoruz. Bunu birlikte yapabiliriz ancak. Taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'yi seven insanlarla bunu başarabiliriz. Şampiyon olmak istiyorsanız, bu anlayışı ortaya koymalısınız. 7 maç kaldı. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Her şeyimizi ortaya koyacağız kazanmak için."

"KENDİ SAVAŞIMIZI SÜRDÜRMELİYİZ"

"Aslında her rakip zor. Bir sonraki rakibimiz bizim için en zorlu rakip olacaktır. Bu şekilde düşünüyoruz. Bir sonraki rakip bizim için en zor maç olacaktır. Bir ayrım yapmıyoruz. Her rakip zor. Herkes mücadele gösteriyor. Sivasspor da bugün iyi bir oyun ortaya koydu. Ligde kalmak için mücadele ediyorlar. Sıkıntılar yarattılar bize. Bundan sonra kolay maç yok çünkü herkes bir amaç için mücadele ediyor. Kendi savaşımızı sürdürmeliyiz. Şampiyonluğun bizim için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar istediğimizi, tavrımızla, mücadelemizle göstermeliyiz."

"BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL"

"Bizim için her maç final. Kalbimizi, ruhumuzu, her şeyimizi ortaya koyacağız. Bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz 7 maçın. Her şeyimizle devam edeceğiz bu 7 maçta."