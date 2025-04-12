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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 23:29
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Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken teknik direktör Jose Mourinho'ya çiçek verdi.

Sarı-lacivertli takım, daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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