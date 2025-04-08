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Haberler Fenerbahçe Şov daha yeni başlıyor

Şov daha yeni başlıyor

Geldiği günden bu yana eleştirilen Talisca, Trabzonspor karşısında hat-trick yaptı ve Fenerbahçe’ye farklı galibiyeti getirdi. Kariyerinde dördüncü kez bir maçta 3 gol atan Brezilyalı oyuncu, soyunma odasında; “Şov daha yeni başlıyor” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
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Şov daha yeni başlıyor

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, geldiği günden bu yana sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefine oturmuştu. "Ayakta duramıyor, fizik olarak yetersiz" gibi söylemlere maruz kalan Brezilyalı oyuncu, Trabzonspor karşısında kendisini eleştirenlere adeta yanıt verdi. İkinci yarı oyuna dahil olan yıldız 10 numara, biri penaltıdan olmak üzere attığı üç golle Fenerbahçe'ye ezeli rakibi karşısında üç puanı getirdi.

DAHA ÇOK GOL ATACAĞIM

Birbirinden şık gollere imza atan sambacıyı soyunma odasında başta teknik direktör Jose Mourinho olmak üzere tüm takım arkadaşları tek tek tebrik etti. Tebrikleri kabul ettikten sonra arkadaşlarına dönen Talisca, "Şov daha yeni başlıyor. İlerleyen maçlarda hem daha iyi olacağım hem de daha fazla gol atacağım" dedi. Kariyerinde dördüncü kez hattrick yapmayı başaran Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta da 8 kez ağları sarstı ve 1 defa da asist yaptı.

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Kariyerinde F.Bahçe dahil olmak üzere 6 takımda forma giyen Talisca, Bahia, Guangzhou ve Beşiktaş'ta hat-trick yapamadı.

TRABZON'U HEZİMETE UĞRATTI

Suudi Arabistan basını, Anderson Talisca'nın Trabzonspor maçında hattrick yapmasını manşetlerine taşıdı. İşte Suudi basınının o manşetleri;

ARRIYADIYAH: Talisca'nın üçlemesi Trabzonspor'u cezalandırdı.

ALARABIYA: Talisca Trabzonspor'u hezimete uğrattı.

GOAL: Talisca 3 gol attığı gecede Fenerbahçeli taraftarları büyüledi ve takımı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

ALJADEED: Talisca'nın 3 golü Mourinho'yu zirveye yaklaştırdı.

SPORTS ASHARQ: Fenerbahçe Talisca'nın 3 golüyle galibiyeti kaptı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

24: Fenerbahçe, Galatasaray'a baskıyı artırıyor.

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