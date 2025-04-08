Zekasını konuşturdu

Mourinho, ikinci yarının başında yaptığı tek oyuncu değişikliğiyle dev maçı Fenerbahçe'ye kazandırdı.

HATA YAPMADI

Jose Mourinho, Trabzonspor maçında zekasını yine konuşturdu. Bu sezon birçok karşılaşmada takımı gerideyken yaptığı oyuncu değişiklikleriyle maçı kazandıran Portekizli çalıştırıcı, Trabzon karşısında da bunu başardı. 46'da Djiku'yu oyundan alıp, Talisca'yı sahaya süren Jose, sambacının attığı gollerle üç puanı hanesine yazdırdı ve G.Saray'ın 'bay' geçtiği haftada hata yapmayarak zirveyle aradaki farkı üçe düşürdü.

LİGDE 5'İNCİ MAÇI

Mourinho, Başakşehir maçının 63'üncü dakikasında maç 1-1'ken Nesyri'yi oyuna almış ve Faslı, 2 gol atarak galibiyeti getirmişti. Bu sezon ilk yarısını geride bitirdiği Ç.Rize mücadelesinde ve berabere giden A.Demirspor maçında Tadic'i 46'da sahaya sürerek karşılaşmaları kazandı. 3-2 kazandığı Göztepe karşılaşmasında Kostic hamlesiyle oyunun kaderini değiştirdi. Jose, Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçında da Nesyri hamlesiyle maçı kazandı.