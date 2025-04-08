Çözüm bulacağız

Fenerbahçe'nin devre arasında PSG'den kiraladığı Milan Skriniar, sadece savunma değil, hücum performansıyla da sarı-lacivertli taraftarların gözdesi olmuş durumda... Pazar akşamı oynanan Trabzonspor derbisinde de takımını öne geçiren golü kaydeden Slovak oyuncu, karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna konuştu ve kendisine sorulan, 'Taraftar kendisinin uzunca yıllar burada kalmasını ister kendisi bu konuda ne düşünüyor?' sorusuna; "Geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum, doğru zaman geldiğinde bu konuyu konuşarak bir çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Skriniar için ise İtalya'dan dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme medyasından "calciomercato" haberinde; PSG'nin Juventus'tan Khephren Thuram'ı istediğini ve Slovak oyuncuyu da takasta İtalyan devine önereceğini yazdı.