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Haberler Fenerbahçe Mourinho ve Fred'e 3 maç ceza

Mourinho ve Fred'e 3 maç ceza

PFDK, olaylı Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Mourinho ve Fred'e 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı geçen Fenerbahçe-Galatasaray kupa derbisi ile ilgili cezaları dün açıkladı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi. Portekizli hoca, maç sonrası Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı.

Fenerbahçeli Fred, 'derbinin hakemine yönelik yaptığı hakaret' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı. Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred 3 maç ve altı cezalar aldığı için Süper Lig maçlarında görev yapacak. Bu isimler cezalarını kupada çekecek.

BUGÜN SAHA KENARINDA

Jose Mourinho, PFDK'dan 3 maç ceza aldığı için Trabzonspor derbisinde yedek kulübesinde olabilecek. Portekizli teknik adam, cezayı Türkiye Kupası'nda çekecek. Galatasaray henüz savunmasını vermediği için sarı-kırmızlılarla ilgili dosyalar görüşülmedi. Cimbom'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ye sevk edilmişti.

İŞTE CEZALAR:

FRED: 3 MAÇ

MERT HAKAN: 1 MAÇ

MOURINHO: 3 MAÇ

FOTI: 4 MAÇ

ZUFIC: 4 MAÇ

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