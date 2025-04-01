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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan kısa süre önce açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 16:42
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!

Türk futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan kısa süre önce açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na yanıt geldi.

İŞTE O SÖZLER:

"Cihan Aydın… Biliyorsunuz Galatasaray nickiyle toplantıya katılan maçın hakemi...

Biz istemiş olabilir miyiz, hayır. Bu hakemi de istemediler! Şampiyonlar Ligi yöneten hakem gelmişti, büyük itirazlar, ortalığı birbirine kattılar!

Yerli hakem geliyor, bunu da istemiyorlar. Galatasaray nickiyle katılmış, vay efendim kafası karışırmış. Acaba hakem üzerinde baskı yaratmaya çalışıyor olabilir misiniz? Daha önce itiraz etmediğiniz konuda itiraz ederek hakemin kafasını karıştırmaya çalışıyor olabilir misiniz?

Zaten Galatasaraylı olması çok muhtemel bu hakem kardeşimize, 'bak sakın Fenerbahçe lehine bir davranışta bulunma' diye aba altından sopa gösteriyor olabilir misiniz?"

HATİPOĞLU'NUN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMA:

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