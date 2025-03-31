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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yönetimden olay hamle! Galatasaray'ın puan kaybı sonrası...

Fenerbahçe'de yönetimden olay hamle! Galatasaray'ın puan kaybı sonrası...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbide Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olurken bu karşılaşmanın sonucu Fenerbahçe'de de büyük yankı uyandırdı. Son olarak sarı-lacivertlilerde yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 13:36
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Fenerbahçe'de yönetimden olay hamle! Galatasaray'ın puan kaybı sonrası...

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray oldukça kritik olan maçta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe'de yönetimden olay hamle! Galatasaray'ın puan kaybı sonrası...

Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında 3 puan kaybederken alınan skor, sarı-lacivertli camiayı da bir hayli memnun etti.

Fenerbahçe'de yönetimden olay hamle! Galatasaray'ın puan kaybı sonrası...

Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında şampiyonluk yolunda umutlanan sarı-lacivertlilerde yönetim kalan maçlar için ekstra prim belirledi.

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