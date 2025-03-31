Fenerbahçe'de yönetimden olay hamle! Galatasaray'ın puan kaybı sonrası...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbide Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olurken bu karşılaşmanın sonucu Fenerbahçe'de de büyük yankı uyandırdı. Son olarak sarı-lacivertlilerde yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
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Tüm maçların kazanılması halinde şampiyonluğun geleceğine inanan yönetim, oyunculara puan kaybı yaşanmaması halinde gerekenin fazlasıyla yapılacağının sözünü verdi.
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