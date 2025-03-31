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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay! Önceki maçlarda...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay! Önceki maçlarda...

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 2 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya geleceği maç öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 15:01
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay! Önceki maçlarda...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay! Önceki maçlarda...

İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 25 derbide Galatasaray 22 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31'ini yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay! Önceki maçlarda...

24 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı. İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 13 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay! Önceki maçlarda...

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı. İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

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