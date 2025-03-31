Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay! Önceki maçlarda...
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 2 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya geleceği maç öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)
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Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı. İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.
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