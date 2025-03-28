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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Dzeko'nun talebine ret!

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Dzeko'nun talebine ret!

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'e Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacağı maçla birlikte dönecek olan Fenerbahçe'de, ara döneminde ülkesi Bosna Hersek ile çıktığı milli maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu burnu kırılan Edin Dzeko hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli golcünün o talebi Mourinho tarafından reddedildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 10:19
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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Dzeko'nun talebine ret!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK deplasmanına konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Dzeko'nun talebine ret!

Milli ara öncesinde ligde 28. haftada sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşayan ve başka bir kayıp daha istemeyen sarı-lacivertliler, Bodrum deplasmanından muhakkak galibiyetle dönmek için planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Dzeko'nun talebine ret!

Öte yandan Fenerbahçe'de Edin Dzeko hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Dzeko'nun talebine ret!

Bosna Hersek'in Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Romanya ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada burnu kırılan tecrübeli isim, maske ile antrenmanlarda yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Dzeko'nun talebine ret!

Boşnak oyuncu, Sipay Bodrum FK maçı için Jose Mourinho'dan forma istedi ve "Kendimi iyi hissediyorum. İzin verirseniz oynamaya hazırım" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Dzeko'nun talebine ret!

Ancak Portekizli çalıştırıcı, ligin kalan bölümünü düşünerek, Dzeko'ya onay vermedi.

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