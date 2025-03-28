FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Dzeko'nun talebine ret!

Milli ara öncesinde ligde 28. haftada sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşayan ve başka bir kayıp daha istemeyen sarı-lacivertliler, Bodrum deplasmanından muhakkak galibiyetle dönmek için planlarını yapıyor.