  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesi 3 futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 15:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu...

Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salı günü gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu...

Maç saatini beklemeye koyulan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu...

FRED, ÇAĞLAR VE DIEGO CARLOS DERBİYE HAZIR

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu...

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nottingham Forest-Manchester United maçı ne zaman? Nottingham Forest-Manchester United maçı ne zaman? 13:40
Wolverhampton-West Ham United maçı ne zaman? Wolverhampton-West Ham United maçı ne zaman? 13:38
Denizlispor'dan Messi'li 1 Nisan şakası! Denizlispor'dan Messi'li 1 Nisan şakası! 13:34
G.Saray'da Jelert ile ilgili şok gerçek! G.Saray'da Jelert ile ilgili şok gerçek! 13:20
Arsenal-Fulham maçı ne zaman? Arsenal-Fulham maçı ne zaman? 13:17
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Buruk onay verdi G.Saray'da sürpriz ayrılık! Buruk onay verdi 13:13
Daha Eski
"Ailemize hoş geldin Ronaldo!" "Ailemize hoş geldin Ronaldo!" 12:27
İlkay transferini açıkladılar! G.Saray... İlkay transferini açıkladılar! G.Saray... 11:20
Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken... Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken... 11:16
F.Bahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken... F.Bahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken... 10:48
Alperen zorladı ama Houstan kazanamadı! Alperen zorladı ama Houstan kazanamadı! 10:37
Dzeko'dan G.Saray derbisi öncesi özel talep! Dzeko'dan G.Saray derbisi öncesi özel talep! 10:22