Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesi 3 futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Maç saatini beklemeye koyulan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu merak konusu oldu.
FRED, ÇAĞLAR VE DIEGO CARLOS DERBİYE HAZIR
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.
Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.
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