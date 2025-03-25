Fenerbahçe Beko-Paris Basket | CANLI (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunun 31. hafta maçında Paris Basketbol'u konuk ediyor.
Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Alberto Baena (İspanya) hakem üçlüsü yönetiyor.
FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Paris Basket maçı 25 Mart Salı günü 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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1. Periyot (Oynanıyor): F.Bahçe Beko 0-0 Paris Basket