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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Avrupa'da parlayan yıldız gündemde

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Avrupa'da parlayan yıldız gündemde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, milli arada transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezon planlamalarını titizlikle sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa'da bu sezon adından sıkça söz ettiren bir yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 12:21
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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Avrupa'da parlayan yıldız gündemde

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Avrupa'da parlayan yıldız gündemde

Sarı lacivertliler lige verilen milli arada transfer listesindeki isimler için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Avrupa'da parlayan yıldız gündemde

Bu doğrultuda Kanarya'nın ses getirecek bir ismin peşinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Avrupa'da parlayan yıldız gündemde

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Avrupa'da parlayan yıldız gündemde

F.BAHÇE'DEN GREENWOOD BOMBASI!

Fenerbahçe'nin, dünya futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Avrupa'da parlayan yıldız gündemde

Türkiye Gazetesi'nin İspanyol basınından derlediği habere göre; sarı lacivertliler, Getafe ve Marsilya'da başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı. Yönetimin kiralama formülü üzerinde durduğu öne sürüldü.

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