Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Avrupa'da parlayan yıldız gündemde
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, milli arada transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezon planlamalarını titizlikle sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa'da bu sezon adından sıkça söz ettiren bir yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DEN GREENWOOD BOMBASI!
Fenerbahçe'nin, dünya futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.
Türkiye Gazetesi'nin İspanyol basınından derlediği habere göre; sarı lacivertliler, Getafe ve Marsilya'da başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı. Yönetimin kiralama formülü üzerinde durduğu öne sürüldü.
Bu sezon Marsilya formasıyla 28 maça çıkan Mason Greenwood, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre Greenwood'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
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