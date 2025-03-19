Fenerbahçe'den scout transferi! Rayan Rocha...

Yeni sezonda kadrosunu hem gençleştirmek hem de güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar başladı. Yönetim, scout ekibinden gelen raporlar doğrultusunda teknik direktör Jose Mourinho'yla fikir alışverişi yapıyor.

Bu görüşmelerde gelecek sezon için bir isim ön plana çıktı: Rayan Rocha.