Fenerbahçe'den scout transferi! Rayan Rocha...
Taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerde gündeme Vasco'nun genç yıldızı Rayan Rocha geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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5 MAÇTA 2 GOL ATTI
Vasco altyapısında yetişen ve 2023'te A takıma çıkan Rayan, bu sezon Copa do Bresil ve Campenato Carioca'da toplamda 5 maça çıktı ve 350 dakika sahada kaldı.
18 yaşındaki kanat oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Rayan'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Fenerbahçe, bu durumu fırsata çevirip oyuncu için 10 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Resmi girişimler kısa sürede başlayacak.
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