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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den scout transferi! Rayan Rocha...

Fenerbahçe'den scout transferi! Rayan Rocha...

Taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerde gündeme Vasco'nun genç yıldızı Rayan Rocha geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den scout transferi! Rayan Rocha...

Yeni sezonda kadrosunu hem gençleştirmek hem de güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar başladı. Yönetim, scout ekibinden gelen raporlar doğrultusunda teknik direktör Jose Mourinho'yla fikir alışverişi yapıyor.

Fenerbahçe'den scout transferi! Rayan Rocha...

Bu görüşmelerde gelecek sezon için bir isim ön plana çıktı: Rayan Rocha.

Fenerbahçe'den scout transferi! Rayan Rocha...

Vasco'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu için Jose Mourinho'dan olur alan sportif direktör Branco ilk yoklamayı yaptı.

Fenerbahçe'den scout transferi! Rayan Rocha...

5 MAÇTA 2 GOL ATTI

Vasco altyapısında yetişen ve 2023'te A takıma çıkan Rayan, bu sezon Copa do Bresil ve Campenato Carioca'da toplamda 5 maça çıktı ve 350 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'den scout transferi! Rayan Rocha...

18 yaşındaki kanat oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Rayan'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Fenerbahçe, bu durumu fırsata çevirip oyuncu için 10 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Resmi girişimler kısa sürede başlayacak.

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