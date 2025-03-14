TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Anlaşma tamam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de istediği kadar forma şansı bulamayan Cenk Tosun, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Deneyimli golcünün yeni rotası Japonya olacak. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Deneyimli forvetin kısa süre içinde yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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