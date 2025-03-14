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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Anlaşma tamam

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de istediği kadar forma şansı bulamayan Cenk Tosun, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Deneyimli golcünün yeni rotası Japonya olacak. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 18:43
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TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Anlaşma tamam

Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan milli futbolcu Cenk Tosun, takımdan ayrılma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Anlaşma tamam

Teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu, gelen teklifleri değerlendirme yoluna gitti.

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Anlaşma tamam

TRT Spor'un haberine göre Cenk Tosun, Japonya Ligi takımlarından Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardı.

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