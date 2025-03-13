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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin genç yeteneği ve son zamanların dikkat çeken isimlerinden Yusuf Akçiçek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, genç futbolcunun bonservisini belirlediği ve bu rakamın altındaki bir bedelle satışına izin vermeyeceği iddia ediliyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Bu sezon performansıyla tüm gözleri üstüne çeviren ve Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek'i yönetim adeta bir elmas gibi görüyor.

Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Asbaşkan Acun Ilıcalı, katıldığı programda 19 yaşındaki yıldız hakkında, "Yusuf için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra Premier Lig'den bir sportif direktör 'Şimdi 20 milyon Pound (24 milyon Euro) oldu' diye bana mesaj attı. Ama satmayı düşünmüyoruz" derken, yönetimin oyuncu için belirlediği yol haritası ortaya çıktı.

Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DAHA DA PARLAYACAK

Sarı-lacivertliler, çok sayıda talibi çıkan Yusuf'un kafasını rahatlatmak için ücretini 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkararak sözleşme süresini 2030'a kadar uzatmak için anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Sabah'ta yer alan habere göre yönetimin, geleceğini çok parlak gördükleri oyuncunun bonservis bedelini 40 milyon Euro olarak belirlediği ve altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Yöneticilerin yaptıkları toplantıda, "Yusuf bizim en önemli oyuncularımızdan. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterdikten sonra değeri daha da artacak" görüşünde birleştikleri kaydedildi.

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