Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Bu sezon performansıyla tüm gözleri üstüne çeviren ve Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek'i yönetim adeta bir elmas gibi görüyor.

Asbaşkan Acun Ilıcalı, katıldığı programda 19 yaşındaki yıldız hakkında, "Yusuf için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra Premier Lig'den bir sportif direktör 'Şimdi 20 milyon Pound (24 milyon Euro) oldu' diye bana mesaj attı. Ama satmayı düşünmüyoruz" derken, yönetimin oyuncu için belirlediği yol haritası ortaya çıktı.