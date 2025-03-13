Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin genç yeteneği ve son zamanların dikkat çeken isimlerinden Yusuf Akçiçek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, genç futbolcunun bonservisini belirlediği ve bu rakamın altındaki bir bedelle satışına izin vermeyeceği iddia ediliyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Sabah'ta yer alan habere göre yönetimin, geleceğini çok parlak gördükleri oyuncunun bonservis bedelini 40 milyon Euro olarak belirlediği ve altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.
Yöneticilerin yaptıkları toplantıda, "Yusuf bizim en önemli oyuncularımızdan. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterdikten sonra değeri daha da artacak" görüşünde birleştikleri kaydedildi.
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