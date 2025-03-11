  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Yabancı VAR" çıkışı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Yabancı VAR" çıkışı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, yabancı VAR konusunda ezeli rakipleri Galatasaray'a sert sözler söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 00:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Yabancı VAR" çıkışı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'la yaşadıkları hakem tartışmasından Rangers'la oynayacakları rövanş maçına kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile aralarında uzun süredir devam eden yabancı hakem ve VAR polemiği ile ilgili konuşan Ilıcalı, ezeli rakiplerine şu sert sözlerle çıkıştı:

"GALATASARAY NE İSTİYOR?"

"Yabancı VAR'ı ilk biz istedik dediler karşı taraftan. Saygı duyuyorum. Bizim gücümüz olsa zaten eylülde getirirdik. Yabancı VAR'la ilgili bir açıklama var Galatasaray'dan, yabancı VAR adalet için değil ayrıcalık için diyorlar. Hırsız diyorlar, ben bunu anlıyorum. Yabancı VAR, ayrıcalık istemek için varmış bizim için. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Fenerbahçe - Rizespor maçında iki tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kart gören oyuncu hakeme bir şey söylediği için kırmızı kart gördüğünü kabul etti. Tartışılacak bir şey yok. Onu koy cebine. İkinci pozisyon penaltı pozisyonu. Herkes penaltı dedi buna da, güreşiyorlar, Şampiyonlar Ligi'nde de verdiler. Galatasaray, bu iki pozisyon üzerine açıklama yapıyor. Hakem hatası olabilir. Bu açıklamanın yapıldığı maçta, ikisi de doğru karar. Yabancı VAR'ı da istemiyoruz diyorlar!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum. Galatasaray, yabancı hakem konusunda ne istiyor?"

"NE SORULSA MUHALEFET!"

"Bir futbol kulübü, yabancı VAR isteyip, yabancı hakem konusunda yerli hakem mi isteyecek? VAR'daki hakemi yabancı isteyen, yerli mi ister orada? Bu açıklamayı yapan takım, yabancı VAR istemişsin, hırsız diyorsun. Ben anlamadım. Yabancı VAR'ı mı biz bağladık, benim zekam yetmiyor! Sen istemiştin! Ne sorulsa muhalefet var, ne istediği belli değil. Niye, duruma göre pozisyon alıyorlar."

"YERLİ VAR'LA 8, YABANCI İLE 4 PUAN FARK"

"Federasyon geç kaldı. 8 puan fark oldu yerli VAR'la. Ondan sonra geldi yabancı VAR. Yabancı VAR geldi, puan farkı şu anda dört. Yabancı hakemler gelmezse, Türk hakemleriyle devam ederse, biz etki altında kaldıklarını düşünüyoruz ve çok karamsarız!"

"O KADAR VİCDANSIZLIK VAR Kİ..."

"Eray Bey'in takımı daha maç kaybetmemiş! Şu çok komik, bu kadar sarı kart verilmemiş diyorum, biz bu kadar kart gördük diyorlar. Kart görmen değil konu. Kart verilmemesi başka bir şey konu. Bu kadar kart görülmedi diyorum, burada biz de bir kart verilmemiş. O kadar vicdansızlık var ki..."

Mourinho PFDK'ya sevk edildi!
REKLAM - Vakıf Katlıım
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Yapılacak teklif ortaya çıktı...
Başkan Erdoğan'dan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: "Kazanan Suriye olacak"
Okan Buruk’tan kadroda sürpriz değişiklik!
Kimse yerini dolduramadı! Geri dönüş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a "Yabancı VAR" çıkışı! F.Bahçe'den G.Saray'a "Yabancı VAR" çıkışı! 00:21
Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" 00:00
5 milli boksör Dünya Şampiyonası'nda tur atladı! 5 milli boksör Dünya Şampiyonası'nda tur atladı! 23:39
Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi! Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi! 22:45
Barcelona çeyrek finale yükseldi! Barcelona çeyrek finale yükseldi! 22:43
Aliağa Petkimspor Manresa'yı yendi! Aliağa Petkimspor Manresa'yı yendi! 22:06
Daha Eski
3 milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu oldu 3 milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu oldu 21:53
Kerem ve Orkun oruçlarını maç esnasında açtı Kerem ve Orkun oruçlarını maç esnasında açtı 21:51
Ş. İlayda Tarhan'dan bronz madalya! Ş. İlayda Tarhan'dan bronz madalya! 21:45
Yusuf Dikeç'ten gümüş madalya! Yusuf Dikeç'ten gümüş madalya! 21:39
Inter-Feyenoord maçı ne zaman? Inter-Feyenoord maçı ne zaman? 21:26
Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? 20:48