Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Yabancı VAR" çıkışı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'la yaşadıkları hakem tartışmasından Rangers'la oynayacakları rövanş maçına kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile aralarında uzun süredir devam eden yabancı hakem ve VAR polemiği ile ilgili konuşan Ilıcalı, ezeli rakiplerine şu sert sözlerle çıkıştı:

"GALATASARAY NE İSTİYOR?"

"Yabancı VAR'ı ilk biz istedik dediler karşı taraftan. Saygı duyuyorum. Bizim gücümüz olsa zaten eylülde getirirdik. Yabancı VAR'la ilgili bir açıklama var Galatasaray'dan, yabancı VAR adalet için değil ayrıcalık için diyorlar. Hırsız diyorlar, ben bunu anlıyorum. Yabancı VAR, ayrıcalık istemek için varmış bizim için. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Fenerbahçe - Rizespor maçında iki tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kart gören oyuncu hakeme bir şey söylediği için kırmızı kart gördüğünü kabul etti. Tartışılacak bir şey yok. Onu koy cebine. İkinci pozisyon penaltı pozisyonu. Herkes penaltı dedi buna da, güreşiyorlar, Şampiyonlar Ligi'nde de verdiler. Galatasaray, bu iki pozisyon üzerine açıklama yapıyor. Hakem hatası olabilir. Bu açıklamanın yapıldığı maçta, ikisi de doğru karar. Yabancı VAR'ı da istemiyoruz diyorlar!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum. Galatasaray, yabancı hakem konusunda ne istiyor?"

"NE SORULSA MUHALEFET!"

"Bir futbol kulübü, yabancı VAR isteyip, yabancı hakem konusunda yerli hakem mi isteyecek? VAR'daki hakemi yabancı isteyen, yerli mi ister orada? Bu açıklamayı yapan takım, yabancı VAR istemişsin, hırsız diyorsun. Ben anlamadım. Yabancı VAR'ı mı biz bağladık, benim zekam yetmiyor! Sen istemiştin! Ne sorulsa muhalefet var, ne istediği belli değil. Niye, duruma göre pozisyon alıyorlar."

"YERLİ VAR'LA 8, YABANCI İLE 4 PUAN FARK"

"Federasyon geç kaldı. 8 puan fark oldu yerli VAR'la. Ondan sonra geldi yabancı VAR. Yabancı VAR geldi, puan farkı şu anda dört. Yabancı hakemler gelmezse, Türk hakemleriyle devam ederse, biz etki altında kaldıklarını düşünüyoruz ve çok karamsarız!"

"O KADAR VİCDANSIZLIK VAR Kİ..."

"Eray Bey'in takımı daha maç kaybetmemiş! Şu çok komik, bu kadar sarı kart verilmemiş diyorum, biz bu kadar kart gördük diyorlar. Kart görmen değil konu. Kart verilmemesi başka bir şey konu. Bu kadar kart görülmedi diyorum, burada biz de bir kart verilmemiş. O kadar vicdansızlık var ki..."