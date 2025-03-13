Rangers - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçı evinde 3-1 kaybeden temsilcimiz İskoçya'da tur için sahaya çıkıyor.

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefté, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Černý, Dessers

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca,En-Nesyri

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE'DE HEDEF ÇEYREK FİNAL

Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kanarya, oynanacak rövanş maçında 2 farklı galip gelmesi durumunda turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek. Fenerbahçe, 3 veya üzeri farklı skorla alacağı galibiyette ise adını çeyrek finale yazdıracak. Glasgow ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI CANLI İZLE

RANGERS İLE 4. RANDEVU

Geçtiğimiz hafta Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibine de ilk kez mağlup oldu. İki ekip bugünkü mücadeleyle birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. Bu süreçteki maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. 8 Ağustos 2001 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Ibrox Stadyumu'nda oynanan ilk eşleşme golsüz eşitlikle noktalandı.

AVRUPA KUPALARINDA 286. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 148. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 148. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 147 mücadelede 63 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 206 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 187 gol gördü.

FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri ve turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.

RANGERS EVİNDE KAYBEDİYOR

Glasgow ekibi 24 Şubat'ta teknik direktör değişikliğine giderken, evinde 3 maçtır kazanamıyor. Son 3 maçında mağlubiyet yaşayan Rangers, ligde lider Celtic'in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Rangers, Avrupa Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. FCSB ve Union SG'yi mağlup eden Rangers, Lyon'a kaybetti. İngiliz ekibi Tottenham ile de berabere kaldı.