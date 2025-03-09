FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...
Fenerbahçe'de devre arasında transfer edilen Milan Skriniar'ın performansı çok beğenildi. Sarı lacivertliler PSG'den kiraladıkları oyuncunun bonservisi ile ilgili çalışmalara başladı. Öte yandan Paris ekibinin tecrübeli stoper ile ilgili verdikleri karar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Öte yandan Paris'te, 30 yaşındaki stoper için karar verildi. İşte Fransız ekibinin sezon sonunda Skriniar'ın kalıcı transferi için izleyeceği politika...
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin PSG'ye yakınlığı ile bilinen kaynaklardan derlediği habere göre Ligue 1 devi, tecrübeli stoperin bonservisinin Fenerbahçe'ye satılmasına sıcak bakıyor.
Öte yandan bu transferin rahat bir şekilde gerçekleşebilmesi adına PSG'nin yaz transfer dönemi için listesinde bulunan Ibrahima Konate büyük rol oynuyor.
Aktarılanlara göre Fransız temsilcisi, ayrılığına kesin gözle bakılan Skriniar'ın yerine Konate'yi alarak savunma hattını güçlendirmek istiyor.
TAKAS TEKLİFİNE DAHİL EDİLEBİLİR
Öte yandan Fransız stoperin PSG'ye olumlu baktığı fakat Liverpool'un 25 yaşındaki oyuncuyu (eğer ki yeni sözleşme imzalamaya ikna edemez ise) Real Madrid'e Rodrygo için sunacağı takas teklifine dahil edeceği düşünülüyor.
2021 yılının yazından bu yana Liverpool'da forma giyen Konate'nin sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor.
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