FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

Fenerbahçe'nin devre arasında yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar, performansı ile taraftarların ve yönetimin beğenisini topladı.

Ezeli rakibine attığı transfer çalımı ile gündem olan Kanarya, bu kez Slovakyalı stoperin bonservisi için harekete geçti.