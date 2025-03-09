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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

Fenerbahçe'de devre arasında transfer edilen Milan Skriniar'ın performansı çok beğenildi. Sarı lacivertliler PSG'den kiraladıkları oyuncunun bonservisi ile ilgili çalışmalara başladı. Öte yandan Paris ekibinin tecrübeli stoper ile ilgili verdikleri karar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 11:02
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

Fenerbahçe'nin devre arasında yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar, performansı ile taraftarların ve yönetimin beğenisini topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

Ezeli rakibine attığı transfer çalımı ile gündem olan Kanarya, bu kez Slovakyalı stoperin bonservisi için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından yine Slovakyalı olan Martin Skrtel'in sarı lacivertli formayı seçmesi için ikna ettiği Skriniar'ın da takımda kalmaya sıcak baktığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

Öte yandan Paris'te, 30 yaşındaki stoper için karar verildi. İşte Fransız ekibinin sezon sonunda Skriniar'ın kalıcı transferi için izleyeceği politika...

FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin PSG'ye yakınlığı ile bilinen kaynaklardan derlediği habere göre Ligue 1 devi, tecrübeli stoperin bonservisinin Fenerbahçe'ye satılmasına sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

Öte yandan bu transferin rahat bir şekilde gerçekleşebilmesi adına PSG'nin yaz transfer dönemi için listesinde bulunan Ibrahima Konate büyük rol oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

Aktarılanlara göre Fransız temsilcisi, ayrılığına kesin gözle bakılan Skriniar'ın yerine Konate'yi alarak savunma hattını güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

TAKAS TEKLİFİNE DAHİL EDİLEBİLİR

Öte yandan Fransız stoperin PSG'ye olumlu baktığı fakat Liverpool'un 25 yaşındaki oyuncuyu (eğer ki yeni sözleşme imzalamaya ikna edemez ise) Real Madrid'e Rodrygo için sunacağı takas teklifine dahil edeceği düşünülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | PSG'den Milan Skriniar kararı! Transfer gerçekleşirse...

2021 yılının yazından bu yana Liverpool'da forma giyen Konate'nin sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor.

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