TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Yusuf Akçiçek müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın genç yıldızı Yusuf Akçiçek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...
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Bilindiği gibi Yusuf'u Manchester United, Bayern Münih ve Tottenham gibi takımların scoutları izliyor.
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