Mağlubiyeti hak ettik

Yaptığı hamlelerle maçın seyrini olumsuz anlamda değiştiren Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından öz eleştiri yaptı. 90 dakika boyunca iyi oynamadıklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Böyle maçtan sonra hakem konuşmak etik olmaz. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var.

BELKİ GÜLECEKSİNİZ BANA AMA...

İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers tüm hava toplarını aldı. Orta sahada Fred'in eksikliğini hissettik. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. Belki söyleyeceğime güleceksiniz ama sonuç daha farklı olabilirdi. Takım olarak çok kötüydük. İkili mücadeleleri kaybettik. Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi. Bu sonucu kabul etmeli ve kendimizi suçlamalıyız. Rangers'a kutlama yapmalarını önermem. Sakin olun, bitmedi."