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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yıldız ismin bonservisi alınıyor

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yıldız ismin bonservisi alınıyor

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen o isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla takdir toplayan yıldız futbolcunun bonservisinin alınmasına karar verildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yıldız ismin bonservisi alınıyor

Fenerbahçe'de transfer harekatı şimdiden başladı... Öncelik iç transfer ve ilk sırada Milan Skriniar var...

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yıldız ismin bonservisi alınıyor

Devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Slovak oyuncunun bonservisini almak için start verildi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yıldız ismin bonservisi alınıyor

Sarı-lacivertli yönetim, Fransız ekibiyle kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yıldız ismin bonservisi alınıyor

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ve savunmaya büyük katkı yapan Skriniar da kalmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yıldız ismin bonservisi alınıyor

Fenerbahçe'yle Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar 9 maça çıkan tecrübeli oyuncu, defansın liderliğini üstlenmiş durumda.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yıldız ismin bonservisi alınıyor

Fenerbahçe de Skriniar'ın oynadığı bu 9 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

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