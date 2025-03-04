Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yıldız ismin bonservisi alınıyor
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen o isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla takdir toplayan yıldız futbolcunun bonservisinin alınmasına karar verildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ve savunmaya büyük katkı yapan Skriniar da kalmaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'yle Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar 9 maça çıkan tecrübeli oyuncu, defansın liderliğini üstlenmiş durumda.
Fenerbahçe de Skriniar'ın oynadığı bu 9 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.
Piyasa değeri 15 milyon euro olan Slovak stoper için sarı-lacivertli yönetimin ilk etapta 10 milyon euro önereceği, Skriniar'la da 3+1 yıllık kontrat yapılması planlandığı öğrenildi.
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