Fenerbahçe'den Mourinho'ya verilen cezaya tepki!
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, teknik direktör Jose Mourinho'ya PFDK tarafından verilen 4 maçlık cezayla ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertliler, Portekizli hocaya verilen cezaya tepki gösterdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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"Hocamızın kullandığı sözün hakaret ya da sportmenliğe aykırı hareket olduğunu düşünmüyoruz. Rakibimizin yapmış olduğu algı çalışmaları neticesinde bu tarz bir cezayla karşı karşıya kaldık. Tahkim Kurulu'na gideceğiz tabiki. Kararın oy çokluğuyla alındığını biliyoruz. PFDK üyelerinin de her biri aynı görüşte değil, karşı oy verenler var"
"PFDK'nın kararını hukuksuz buluyoruz. Hakaretten sevk yapılıp sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriliyor. Bunu da oy çokluğuyla alıyorlar. PFDK'nın buna yetkisi var tabi. Bununla ilgili ivedi şekilde Tahkim'e başvurumuzu yapacağız ve Tahkim'de en doğru kararın verileceğine inanıyoruz"
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