  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mourinho'ya verilen cezaya tepki!

Fenerbahçe'den Mourinho'ya verilen cezaya tepki!

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, teknik direktör Jose Mourinho'ya PFDK tarafından verilen 4 maçlık cezayla ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertliler, Portekizli hocaya verilen cezaya tepki gösterdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 12:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Mourinho'ya verilecen cezaya tepki!

Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Mourinho'ya verilecen cezaya tepki!

TRT Spor'a konuşan Alper Alpoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Fenerbahçe'den Mourinho'ya verilecen cezaya tepki!

"Hocamız iki ayrı maddededen sevk edilmişti PFDK'ya ve 2+2 olarak toplam 4 maç ceza verildi. Bunu hukuksuz buluyoruz ve itirazlarımızı yapacağız. Rakibimiz hocamızın kullandığı bir sözcüğü anlamından saptırıp, hukuki dayanağı olmayan şekilde büyün toplumu anlamsız bir şeyle meşgul ediyor. Bu alınan kararlar oy birliğiyle alınan kararlar değil.

Fenerbahçe'den Mourinho'ya verilecen cezaya tepki!

"Hocamızın kullandığı sözün hakaret ya da sportmenliğe aykırı hareket olduğunu düşünmüyoruz. Rakibimizin yapmış olduğu algı çalışmaları neticesinde bu tarz bir cezayla karşı karşıya kaldık. Tahkim Kurulu'na gideceğiz tabiki. Kararın oy çokluğuyla alındığını biliyoruz. PFDK üyelerinin de her biri aynı görüşte değil, karşı oy verenler var"

Fenerbahçe'den Mourinho'ya verilecen cezaya tepki!

"PFDK'nın kararını hukuksuz buluyoruz. Hakaretten sevk yapılıp sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriliyor. Bunu da oy çokluğuyla alıyorlar. PFDK'nın buna yetkisi var tabi. Bununla ilgili ivedi şekilde Tahkim'e başvurumuzu yapacağız ve Tahkim'de en doğru kararın verileceğine inanıyoruz"

Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
DİĞER
Son dakika haberi: İspanya'da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının şifreleri... Kadil'in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres
"Dalgakıran oldu"
"Almanya'da nasıl oynamış?"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'ya verilecen cezaya tepki! Mourinho'ya verilecen cezaya tepki! 12:12
Milli tenisçi Zeynep Sönmez çeyrek finalde! Milli tenisçi Zeynep Sönmez çeyrek finalde! 11:46
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! 11:07
Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor! Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor! 10:59
Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund... Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund... 10:29
F.Bahçe'de şok sakatlık! 2 hafta sahalardan uzak kalacak F.Bahçe'de şok sakatlık! 2 hafta sahalardan uzak kalacak 10:17
Daha Eski
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 09:20
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? 08:57
"Almanya'da nasıl oynamış?" "Almanya'da nasıl oynamış?" 08:50
"Dalgakıran oldu" "Dalgakıran oldu" 08:45
Bugünkü maçlar 28 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 28 Şubat 2025 08:27
Mourinho hangi maçlarda cezalı? Mourinho hangi maçlarda cezalı? 01:13