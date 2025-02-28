Fenerbahçe'den Mourinho'ya verilen cezaya tepki!

"Hocamız iki ayrı maddededen sevk edilmişti PFDK'ya ve 2+2 olarak toplam 4 maç ceza verildi. Bunu hukuksuz buluyoruz ve itirazlarımızı yapacağız. Rakibimiz hocamızın kullandığı bir sözcüğü anlamından saptırıp, hukuki dayanağı olmayan şekilde büyün toplumu anlamsız bir şeyle meşgul ediyor. Bu alınan kararlar oy birliğiyle alınan kararlar değil.